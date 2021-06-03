Росія запросила Азарова та Царьова на неформальне засідання в ООН про «обставини Майдану». США, Євросоюз і ще низка країн оголосили бойкот

Постійне представництво Росії при ООН 2 червня провело неформальний захід «Обставини Майдану та наслідки для Донбасу», на якому поширювало неправдиву інформацію про події в Україні в 2014 році. «Спікерами» на заході були колишній український прем’єр-міністр Микола Азаров та ексрегіонали Олег Царьов і Володимир Олійник, які переховуються в Росії.

На захід жорстко відреагували країни Євросоюзу, США, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Естонія, Грузія, Молдова та Україна.

«Росія провела в ООН четверту з грудня 2020 року неформальну зустріч за формулою Арріа, щоб вкотре просунути неправдиві наративи про Україну. Ми шкодуємо через навмисне і неодноразове зловживання Росією формату заходів за формулою Арріа з метою перекручування істини та маскування своїх злочинних дій», — йдеться в заяві ЄС.

Також у документі наголошується, що Росія запросила до участі в засіданні осіб, які перебувають під санкціями держав-членів ООН за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

«Росія відповіла на законні прагнення українського народу неприйнятними актами збройної агресії, які донині підривають суверенітет і територіальну цілісність України. [...] Після 7 років спровокованого Росією конфлікту ситуація з безпекою на сході України продовжує серйозно позначатися на українському цивільному населенні», — заявили в ЄС.

Окремо автори заяви закликали Росію негайно припинити розпалювання конфлікту, надаючи фінансову та військову підтримку збройним формуванням на Донбасі, не порушувати Мінські домовленості та не перешкоджати повному воззʼєднанню територій в Україні.

Схожу заяву оприлюднили і США, наголосивши, що визнають і цінують заяву Євросоюзу, яка вкотре продемонструвала «непохитну підтримку України міжнародною спільнотою».

«Росія грубо порушила міжнародні принципи, окупувала Крим і почала конфлікт на сході України, який триває донині. Росія — сторона конфлікту, а не посередник», — заявили в США.