Россия пригласила Азарова и Царева на неформальное заседание в ООН об «обстоятельствах Майдана». США, Евросоюз и ряд стран объявили бойкот

Постоянное представительство России при ООН 2 июня провело неформальное мероприятие «Обстоятельства Майдана и последствия для Донбасса», на котором распространяло ложную информацию о событиях в Украине в 2014 году. «Спикерами» на мероприятии были бывший украинский премьер-министр Николай Азаров и экс-регионалы Олег Царев и Владимир Олейник, скрывающиеся в России.

На мероприятие жестко отреагировали страны Евросоюза, США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Эстония, Грузия, Молдова и Украина.

«Россия провела в ООН четвертую с декабря 2020 неформальную встречу по формуле Аррии, чтобы в очередной раз продвинуть ложные нарративы об Украине. Мы сожалеем об умышленном и неоднократном злоупотреблении Россией формата мероприятий по формуле Аррии с целью искажения истины и маскировки своих преступных действий», — говорится в заявлении ЕС.

Также в документе отмечается, что Россия пригласила к участию в мероприятии людей, которые находятся под санкциями государств-членов ООН за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Россия ответила на законные стремления украинского народа неприемлемыми актами вооруженной агрессии, которые до сих пор подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины. [...] После 7 лет спровоцированного Россией конфликта ситуация с безопасностью на востоке Украины продолжает серьезно сказываться на украинском гражданском населении», — заявили в ЕС.

Отдельно авторы заявления призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированием на Донбассе, не нарушать Минские договоренности и не препятствовать полному воссоединению территорий в Украине.

Похожее заявление обнародовали и США, отметив, что признают и ценят заявление Евросоюза, которое в очередной раз продемонстрировало «непоколебимую поддержку Украины международным сообществом».

«Россия грубо нарушила международные принципы, оккупировала Крым и начала конфликт на востоке Украины, который продолжается по сей день. Россия — сторона конфликта, а не посредник», — заявили в США.