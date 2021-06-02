Нова Каледонія проведе вже третій референдум за незалежність від Франції

У Новій Каледонії визначили дату третього референдуму за незалежність від Франції. Його проведуть 12 грудня 2021 року.
Про це повідомив міністр заморських територій Франції Себастьян Лекорню, пише France Info.
Він зазначив, що цей референдум потрібно провести якомога швидше — для «стабільного політичного, економічного та соціального життя країни».
Також Лекорню підкреслив, що дата проведення референдуму обговоренню не підлягає.
- Нова Каледонія — архіпелаг із десятків островів у південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижу. Увійшла до складу Французької імперії в 1853 році. У 1986 році її було внесено до списку несамоврядних територій ООН (фактично — колоній інших держав). Країна живе переважно за рахунок французьких дотацій.
- Згідно з угодами 1998 року, до 2018 року мав відбутися референдум щодо незалежності. При цьому прихильники відділення від Франції отримали можливість ініціювати два аналогічні референдуми до 2022 року. Перший відбувся у 2019 році — тоді 56,8% жителів висловилися проти незалежності. Другий провели у жовтні 2020 року — понад 54% населення виступили проти.