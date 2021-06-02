Новая Каледония проведет уже третий референдум за независимость от Франции

В Новой Каледонии назначили дату третьего референдума за независимость от Франции. Его проведут 12 декабря 2021 года.

Об этом сообщил министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню, пишет France Info.

Он отметил, что этот референдум нужно провести как можно скорее — для «стабильной политической, экономической и социальной жизни страны».

Также Лекорню подчеркнул, что дата проведения референдума обсуждению не подлежит.