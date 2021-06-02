The Guardian: У в’язниці штату Аризона протестували газову камеру для страт. Усе через нестачу препаратів для смертельних ін’єкцій

Департамент виконання покарань штату Аризона провів публічні закупівлі, на яких придбав хімікати для смертної кари як за допомогою газу, так і за допомогою ін’єкції. У грудні 2020 року у в’язниці Флоренс відремонтували газову камеру, а також провели тестування, підірвавши димову гранату для перевірки герметичності. Усе це свідчить про бажання місцевої влади відновити смертну кару за допомогою газової камери.

Про це йдеться у розслідуванні The Guardian.

Департамент придбав брикет ціанистого калію, а також сірчану кислоту. Під час їхньої взаємодії утворюється так звана ціанидна кислота, яка викликає зупинку дихання. Схожу речовину — ціанистий водень — використовували нацисти у газових камерах своїх концтаборів.

Також департамент придбав і велику партію розчину пентобарбіталу — головного інгредієнту смертельних ін’єкцій. Під час смертної кари засуджені мають змогу обрати один із двох видів страти: або в газовій камері, або за допомогою смертельної ін’єкції. Але адвокати засуджених запевняють, що жоден із них не є гуманним через те, що смерть настає не одразу, і їхні підзахисні будуть певний час мучитися та відчувати біль.

Останнім засудженим, якого стратили у газовій камері в’язниці Флоренс, був Вальтер Лагранд у 1999 році. Але його смерть не настала одразу — він повільно помирав 18 хвилин на очах у своїх близьких та родичів убитої ним людини. Відтоді такий вид страти в Арізоні не застосовувався, а засудженим кололи смертельну ін’єкції.

Але тепер США відчувають гостру нестачу у подібних ін’єкціях. Справа в тому, що головний компонент — пентобарбітал — у США не виготовляється, і вони змушені його закупати в інших країнах. Але ті під тиском правозахисників встановлюють заборону на продаж Штатам цієї хімічної речовини. Ще в 2013 році деякі штати почали відчувати дефіцит смертельних ін’єкцій, а експерименти з іншими речовинами були невдалими. Водночас жодна американська компанія не хоче виготовляти пентобарбітал, щоб не брати участь у публічних закупівлях інгредієнтів для страт.

Однак влада Арізони змогла придбати пентобарбітал на понад 1,5 мільйона доларів. Журналісти виявили, що в документах інформація про постачальника відсутня, а сам товар надходить у коробках без жодних написів. Тому вони припускають, що закупівля відбулася нелегально і за значно завищеною ціною.

США — одна із 54 країн світу, які досі не відмовилися від смертної кари. Але кожен штат самостійно вирішує це питання, є штати, де смертна кара не застосовується. Попри те, що смертельна ін’єкція лишається основним способом страти, деякі штати пропонують і інші: наприклад, газову камеру, розстріл або електричний стілець.