The Guardian: В тюрьме штата Аризона протестировали газовую камеру для казней. Все из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций

Департамент исполнения наказаний штата Аризона провел публичные закупки, на которых приобрел химикаты для смертной казни как с помощью газа, так и с помощью инъекции. В декабре 2020 года в тюрьме Флоренс отремонтировали газовую камеру, а также провели тестирование, подорвав дымовую гранату для проверки герметичности. Все это свидетельствует о желании местных властей восстановить смертную казнь с помощью газовой камеры.

Об этом говорится в расследовании The Guardian.

Департамент приобрел брикет цианистого калия, а также серную кислоту. Во время их взаимодействия образуется так называемая цианидная кислота, которая вызывает остановку дыхания. Похожое вещество — цианистый водород — использовали нацисты в газовых камерах своих концлагерей.

Также департамент приобрел и большую партию раствора пентобарбитала — главного ингредиента смертельных инъекций. Во время смертной казни осужденные имеют возможность выбрать один из двух видов казни: либо в газовой камере или с помощью смертельной инъекции. Но адвокаты осужденных уверяют, что ни один из них не является гуманным из-за того, что смерть наступает не сразу, и их подзащитные будут определенное время мучиться и чувствовать боль.

Последним осужденным, которого казнили в газовой камере тюрьмы Флоренс, был Вальтер Лагранд в 1999 году. Но его смерть не наступила сразу — он медленно умирал 18 минут на глазах у своих близких и родственников убитого им человека. С тех пор такой вид казни в Аризоне не применялся, а осужденным кололи смертельную инъекцию.

Но теперь США испытывают острую нехватку в подобных инъекциях. Дело в том, что главный компонент — пентобарбитал — в США не производится, и они вынуждены его закупать в других странах. Но те под давлением правозащитников устанавливают запрет на продажу Штатам этого химического вещества. Еще в 2013 году некоторые штаты начали испытывать дефицит смертельных инъекций, а эксперименты с другими веществами были неудачными. В то же время ни одна американская компания не хочет производить пентобарбитал, чтобы не участвовать в публичных закупках ингредиентов для казней.

Однако власти Аризоны смогли приобрести пентобарбитал более чем за 1,5 миллиона долларов. Журналисты обнаружили, что в документах информация о поставщике отсутствует, а сам товар поступает в коробках без надписей. Поэтому они предполагают, что закупка состоялась нелегально и по значительно завышенной цене.

США — одна из 54 стран мира, которые до сих пор не отказались от смертной казни. Но каждый штат самостоятельно решает этот вопрос, есть штаты, где смертная казнь не применяется. Несмотря на то, что смертельная инъекция остается основным способом казни, некоторые штаты предлагают и другие: например, газовую камеру, расстрел или электрический стул.