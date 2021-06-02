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Уряд призначив нових заступників міністра Ляшка. Один із них став головним санлікарем

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Уряд призначив нових заступників міністра Ляшка. Один із них став головним санлікарем

Міністерство охорони здоров'я України

Кабінет міністрів призначив двох нових заступників міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Про це сам Ляшко написав у своєму Facebook.

Заступниками міністра стали в. о. Центру громадського здоров’я Ігор Кузін та заступник директора Фінансово-економічного департаменту МОЗ Петро Ємець.

Окрім цього, Кузін став новим головним санітарним лікарем України.