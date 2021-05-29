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Ляшко запропонував призначити головним санітарним лікарем керівника Центру громадського здоровʼя

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Ляшко запропонував призначити головним санітарним лікарем керівника Центру громадського здоровʼя

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко подав кандидатуру керівника Центру громадського здоровʼя Ігоря Кузіна на посаду головного санітарного лікаря.

Про це він повідомив журналістам, повідомляє «РБК-Україна».

Саме з посади головного санітарного лікаря Ляшко очолив МОЗ. Кандидатуру Кузіна запропонують Кабінету міністрів. «На посаду головного санітарного лікаря я подав кандидатуру Ігоря Кузіна, який працював зі мною в період епідемії виконувачем обовʼязків голови Центру громадського здоровʼя», — сказав міністр.

Він також додав, що запропонував призначити Петра Ємця заступником міністра охорони здоровʼя з економічного блоку. Головний санітарний лікар також є одним з заступників голови МОЗ.