Ляшко запропонував призначити головним санітарним лікарем керівника Центру громадського здоровʼя

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко подав кандидатуру керівника Центру громадського здоровʼя Ігоря Кузіна на посаду головного санітарного лікаря.
Про це він повідомив журналістам, повідомляє «РБК-Україна».
Саме з посади головного санітарного лікаря Ляшко очолив МОЗ. Кандидатуру Кузіна запропонують Кабінету міністрів. «На посаду головного санітарного лікаря я подав кандидатуру Ігоря Кузіна, який працював зі мною в період епідемії виконувачем обовʼязків голови Центру громадського здоровʼя», — сказав міністр.
Він також додав, що запропонував призначити Петра Ємця заступником міністра охорони здоровʼя з економічного блоку. Головний санітарний лікар також є одним з заступників голови МОЗ.
- Верховна Рада 20 травня проголосувала за призначення головного санлікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я. Це рішення підтримали 262 нардепи. Причиною відставки Максима Степанова назвали провал вакцинації.
- Ляшко планує замінити близько 50% керівного складу Міністерства охорони здоровʼя, в тому числі трьох заступників.