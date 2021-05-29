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Ляшко предложил назначить главным санитарным врачом руководителя Центра общественного здоровья

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Ляшко предложил назначить главным санитарным врачом руководителя Центра общественного здоровья

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подал кандидатуру руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина на должность главного санитарного врача.

Об этом он сообщил журналистам, сообщает «РБК-Украина».

Именно с должности главного санитарного врача Ляшко возглавил Минздрав. Кандидатуру Кузина предложат Кабинету министров. «На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья», — сказал министр.

Он также добавил, что предложил назначить Петра Емца заместителем министра здравоохранения по экономическому блоку. Главный санитарный врач также является одним из заместителей главы Минздрава.