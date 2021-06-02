Правительство назначило новых заместителей министра Ляшко. Один из них стал главным санврачом

Кабинет министров назначил двух новых заместителей министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Об этом сам Ляшко написал в своем Facebook.

Заместителями министра стали и. о. Центра общественного здоровья Игорь Кузин и заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава Петр Емец.

Кроме этого, Кузин стал новым главным санитарным врачом Украины.