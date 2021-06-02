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Правительство назначило новых заместителей министра Ляшко. Один из них стал главным санврачом

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Правительство назначило новых заместителей министра Ляшко. Один из них стал главным санврачом

Міністерство охорони здоров'я України

Кабинет министров назначил двух новых заместителей министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Об этом сам Ляшко написал в своем Facebook.

Заместителями министра стали и. о. Центра общественного здоровья Игорь Кузин и заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава Петр Емец.

Кроме этого, Кузин стал новым главным санитарным врачом Украины.