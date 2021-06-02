Кабмін підвищив граничну ціну на бензин та дизель

Кабінет міністрів вирішив підняти граничну ціну на бензин та дизельне паливо, які реалізуються на АЗС.

Уряд вирішив врахувати також логістичні та інші витрати, а тому нинішні ціни дозволять підвищити. У середньому це буде додаткових 0,56 грн за літр бензину та 0,62 грн за літр дизелю.

Водночас граничні ціни торговельної надбавки залишили без змін — не вище 7 грн за літр дизпалива та не вище 5 грн за літр бензину.