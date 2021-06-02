Кабмін підвищив граничну ціну на бензин та дизель

Кабінет міністрів вирішив підняти граничну ціну на бензин та дизельне паливо, які реалізуються на АЗС.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні 2 червня.
Уряд вирішив врахувати також логістичні та інші витрати, а тому нинішні ціни дозволять підвищити. У середньому це буде додаткових 0,56 грн за літр бензину та 0,62 грн за літр дизелю.
Водночас граничні ціни торговельної надбавки залишили без змін — не вище 7 грн за літр дизпалива та не вище 5 грн за літр бензину.
- 14 травня Кабінет міністрів обмежив націнки на пальне на період дії карантину. Гранична націнка становить не більше 7 гривень на літр для дизельного пального та не більше 5 гривень на літр для автомобільних бензинів. Продавцям пального доведеться враховувати це під час встановлення роздрібної ціни на пальне на автозаправках.
- На наступний день мережі АЗС WOG, OKKO і KLO та інші припинили продаж преміального бензину. Але після пояснення уряду 17 травня мережі KLO та SOCAR почали відновлювати продаж.