В Україні за добу коронавірус виявили у понад 2 тисяч нових хворих. Найбільше у Києві

В Україні за минулу добу, 1 червня, коронавірус виявили у 2 205 нових хворих, серед них — 104 дитини та 85 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

Протягом минулої доби до лікарень госпіталізували 1 262 осіб, одужали 9 405 осіб. Померли внаслідок ускладнень 158 хворих.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 206 836 випадків. Одужали 2 062 572 особи, померли — 50 857 хворих.

Що стосується вакцинальної кампанії проти коронавірусу, протягом минулої доби зробили щеплення 18 884 людям. 15 858 з них вакцинували першою дозою, а 3 026 — завершили вакцинацію.