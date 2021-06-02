В Украине за сутки коронавирус выявили у более чем 2 тысяч новых больных. Больше всего в Киеве

В Украине за минувшие сутки, 1 июня, коронавирус выявили у 2 205 новых больных, среди них — 104 ребенка и 85 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 1 262 человека, выздоровели 9 405 человек. Умерли в результате осложнений 158 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 206 836 случаев. Выздоровели 2 062 572 человека, умерло — 50 857 больных.

Что касается прививочной кампании против коронавируса, за прошедшие сутки сделали прививки 18 884 людям. 15 858 из них вакцинировали первой дозой, а 3 026 — завершили вакцинацию.