Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом

Захист Антоненка просив змінити йому запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання.

«Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку залишити без задоволення. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає», — сказала головуюча суддя Оксана Голуб.

Шевченківський районний суд Києва залишив обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під цілодобовим домашнім арештом.

Сам Антоненко пояснив, що поки перебував під вартою, його дружина втратила роботу, утримування дітей «зараз у нас виходить не кращим чином». Антоненко просив змінити йому запобіжний захід, щоб він міг відвідувати службу.

Прокурор заперечив щодо задоволення цього клопотання. Суд залишив це клопотання захисту Антоненка без задоволення.

Під час судового засідання також дослідили матеріали, раніше надані прокурором, серед яких — протокол огляду речей і документів. Розгляд справи відкладено на 13:00 8 червня.

Нагадаємо, 30 квітня Шевченківський районний суд Києва відпустив Антоненка із СІЗО під домашній арешт. У слідчому ізоляторі він перебував з 14 грудня 2019 року. З того часу неодноразово скаржився на проблеми зі здоровʼям.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що якщо Антоненка визнають невинним, він зможе отримати компенсацію від держави за тривале перебування в СІЗО.