Румунія вводить нові правила вʼїзду, зокрема для українців

Румунія з 1 червня вводить нові правила вʼїзду на свою територію для іноземних громадян, включно з українцями. Зокрема, скасовано заборону вʼїзду через пункти пропуску держкордону.

Про це повідомляє посольство України в Румунії.

Двотижневий карантин не доведеться проходити повністю вакцинованим людям та тим, хто перехворів на коронавірус протягом 90 днів до вʼїзду і може довести це документально.

Без результату ПЛР-тесту можуть вʼїжджати діти до трьох років. Дітям від трьох до 16 років буде потрібен негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до вʼїзду.

Також від обовʼязкового 14-денного карантину звільнені дипломати, співробітники міжнародного транспорту, кілька категорій людей, які приїжджають для бізнесу, спортсмени, журналісти та транзитні пасажири з негативним результатом ПЛР-тесту.