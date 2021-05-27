Болгарія оновила правила в’їзду для українців

Уряд Болгарії оновив правила в’їзду для українців. Туристи з України зможуть в’їхати в цю європейську країну з 1 червня до 31 липня.

Про це пише у своєму Facebook консульській відділ посольства України у Болгарії.

Для в’їзду потрібно буде надати один із трьох документів: сертифікат про вакцинацію, негативний тест на коронавірус або довідка про те, що ви останнім часом хворіли на коронавірус.

Сертифікат про вакцинацію має підтверджувати завершення програми. Тобто турист повинен отримати дві дози вакцини, і після дати введення останньої дози має пройти 14 днів. У сертифікаті повинні бути вказані ім’я та прізвище згідно з закордонним паспортом (латинкою), дата народження, дати вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19 , назва виробника/власника реєстраційного посвідчення, країна, в якій воно видане та назва компетентного органу, який його видав.