Болгария обновила правила въезда для украинцев

Правительство Болгарии обновило правила въезда для украинцев. Туристы из Украины смогут въехать в эту европейскую страну с 1 июня по 31 июля.

Об этом пишет в своем Facebook консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

Для въезда нужно будет предоставить один из трех документов: сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или справку о том, что вы в последнее время болели коронавирусом.

Сертификат о вакцинации должен подтверждать завершение программы. То есть турист должен получить две дозы вакцины, и после даты введения последней дозы должно пройти 14 дней. В сертификате должны быть указаны имя и фамилия согласно загранпаспорту (латинскими буквами), дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой он выдан, и название компетентного органа, который его выдал.