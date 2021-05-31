В ООН зафіксували перший випадок в історії, коли бойовий дрон автономно атакував людей

Експертна група Ради Безпеки ООН щодо Лівії повідомила про можливий перший в історії випадок атаки бойового дрона на людей у повністю автономному режимі (без участі і команди людини).

Про це пишуть Axios і Daily Star, посилаючись на доповідь групи.

Йдеться про епізод 2020 року. Квадрокоптер-камікадзе Kargu-2 турецької компанії STM самостійно вистежив і атакував групу солдатів Лівійської національної армії Халіфа Хафтара, які відступали. Можливо, це перша подібна атака, коли дрон атакує людей без будь-яких інструкцій.

Детальна інформація про атаку у звіті не представлена. Невідомо, чи були жертви.

Спеціаліст Національного консорціуму з вивчення тероризму та антитерористичної політики Зак Калленборн заявив, що якщо жертви підтвердяться, то це буде перший випадок вбивства людини автономною зброєю на основі штучного інтелекту.

Такий стан речей вже викликає суперечки і побоювання, оскільки невідомо, наскільки добре працює система розпізнавання обʼєктів.

Організація Human Rights Watch закликала заборонити розробку такої зброї.