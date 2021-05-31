Населення найбільшого міста Вʼєтнаму перевірять на коронавірус. Там живе близько 9 мільйонів осіб

Влада найбільшого міста Вʼєтнаму — Хошиміну — вирішила тестувати на коронавірус все населення 9-мільйонного міста.

Про це пише BBC.

У країні зареєстровано трохи більше ніж 7 тисяч випадків зараження і 47 смертей. Зазначається, що при швидкості тестування у 100 тисяч на день на перевірку всього населення знадобиться понад чотири місяці.

Крім тестування, офіційні особи також оголосили про нові обмеження в місті, які триватимуть 15 днів, починаючи з 31 травня. Зокрема, будуть закриті магазини і ресторани, а також храми.