Население крупнейшего города Вьетнама проверят на коронавирус. Там живет около 9 миллионов человек

Власти самого большого города Вьетнама — Хошимина — решили протестировать на коронавирус все население 9-миллионного города.

Об этом пишет BBC.

В стране зарегистрировано чуть более 7 тысяч случаев заражения и 47 смертей. Отмечается, что при скорости тестирования в 100 тысяч в день на проверку всего населения потребуется более четырех месяцев.

Помимо тестирования, официальные лица также объявили о новых ограничениях в городе, которые продлятся 15 дней, начиная с 31 мая. В частности, будут закрыты магазины и рестораны, а также храмы.