В Україні за добу коронавірус виявили у понад тисячу нових хворих

В Україні за минулу добу, 30 травня, коронавірус виявили у 1 022 нових хворих, серед них — 58 дітей та 11 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

Протягом минулої доби до лікарень госпіталізували 810 осіб, одужали 4 934 особи. Померли внаслідок ускладнень 64 хворих.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68) областях та у Києві (63).

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 202 494 випадки. Одужали 2 041 082 особи, померли — 50 536 хворих.

Що стосується вакцинальної кампанії проти коронавірусу, протягом минулої доби зробили щеплення 6 168 людям. 5 828 з них вакцинували першою дозою, а 340 — завершили вакцинацію.