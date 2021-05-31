В Украине за сутки коронавирус выявили у более тысячи новых больных

В Украине за минувшие сутки, 30 мая, коронавирус выявили у 1 022 новых больных, среди них — 58 детей и 11 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 810 человек, выздоровели 4 934 человека. Умерли в результате осложнений 64 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68) областях и в Киеве (63).

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 202 494 случаи. Выздоровели 2 041 082 человека, умерли — 50 536 больных.

Что касается прививочной кампании против коронавируса, за прошедшие сутки сделали прививки 6 168 людям. 5 828 вакцинировали первой дозой, а 340 — завершили вакцинацию.