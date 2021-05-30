У Франції провели ковідний експеримент — концерт для глядачів у масках, але без соціальної дистанції

У французькій столиці Парижі влаштували експериментальний концерт для п’яти тисяч глядачів. Вони були в масках, але не дотримувалися соціальної дистанції.
Про це пише The Associated Press.
Захід влаштували для того, аби протестувати подібні концерти після пандемії коронавірусу та відновити їх.
Концерт зіграли французька рок-група Indochine та діджей Етьєн де Кресі. Усі глядачі були в масках і могли вільно танцювати, не дотримуючись соціальної дистанції.
Захід був безкоштовним, але глядачі мали здати три тести на коронавірус: два до концерту та один після нього. Також було і вікове обмеження — допускали лише людей від 18 до 45 років без інших захворювань.
- У Барселоні організатори експериментального концерту на 5 тисяч людей під час пандемії заявили, що після заходу не виявили жодних ознак зараження коронавірусом серед відвідувачів.