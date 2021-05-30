У Франції провели ковідний експеримент — концерт для глядачів у масках, але без соціальної дистанції

У французькій столиці Парижі влаштували експериментальний концерт для п’яти тисяч глядачів. Вони були в масках, але не дотримувалися соціальної дистанції.

Про це пише The Associated Press.

Захід влаштували для того, аби протестувати подібні концерти після пандемії коронавірусу та відновити їх.

Концерт зіграли французька рок-група Indochine та діджей Етьєн де Кресі. Усі глядачі були в масках і могли вільно танцювати, не дотримуючись соціальної дистанції.