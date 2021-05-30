Во Франции провели ковидный эксперимент — концерт для зрителей в масках, но без социальной дистанции

Во французской столице Париже провели экспериментальный концерт для пяти тысяч зрителей. Они были в масках, но не соблюдали социальную дистанцию.

Об этом пишет The Associated Press.

Мероприятие организовали для того, чтобы протестировать подобные концерты после пандемии коронавируса и возобновить их.

Концерт сыграли французская рок-группа Indochine и диджей Этьен де Креси. Все зрители были в масках и могли свободно танцевать, не соблюдая социальную дистанцию.