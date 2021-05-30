На Київ насувається гроза. Рятувальники попередили про негоду

У Києві найближчим часом розпочнеться гроза, яка вируватиме до кінця дня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

«У Києві в найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться в повідомленні.

У Київській міській державній адміністрації нагадали, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві вхідні двері.