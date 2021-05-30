На Киев надвигается гроза. Спасатели предупредили о непогоде

В Киеве в ближайшее время начнется гроза, которая будет бушевать до конца дня.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«В Киеве в ближайший час и до конца суток 30 мая гроза (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

В Киевской городской государственной администрации напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.