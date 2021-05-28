Влажно и прохладно: синоптики дали прогноз на последние дни мая

29—31 мая погода в Украине будет влажной и прохладной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Периодические кратковременные дожди с грозами будут наблюдаться практически по всей территории страны. Постепенное снижение температуры уже с 29 мая произойдет в западных областях, а 30 мая похолодает по всей территории Украины.

29 мая ожидаются умеренные дожди с грозами; в северных, центральных и южных областях местами сильные дожди, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +12...+17 °С, днем +17...+22 °С на востоке и юго-востоке страны до +28 °С. В западных областях ночью +6...+11 °С, днем +13...+18 °С. 30—31 мая синоптики прогнозируют небольшие и умеренные дожди, местами грозы.