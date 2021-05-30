Ще один штат США визнав Голодомор в Україні геноцидом

Палата представників штату Техас (США) визнала Голодомор геноцидом українського народу.
Про це пише Укрінформ.
Відповідну резолюцію оприлюднили на сайті парламенту.
«Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року місяцем пам’яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату згадати про Голодомор та вшанувати пам’ять загиблих», — йдеться у резолюції.
Рішення підтримали 142 представники, проти не виступив ніхто.
Техас став уже 23-м штатом, який офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у День памʼяті жертв Голодомору і заявив, що від голоду загинуло до 8 млн українців, що можна порівняти з втратами у Другій світовій війні.
- Команда музею Голодомору створила соціальну рекламу, яка показує, чим харчувались українці в 30-х роках минулого століття, щоб вижити.