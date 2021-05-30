Еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом

Палата представителей штата Техас (США) признала Голодомор геноцидом украинского народа.
Об этом пишет Укрінформ.
Соответствующую резолюцию обнародовали на сайте парламента.
«Палата представителей 87-го созыва законодательного органа штата Техас этим признает ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв геноцида в Украине и призывает жителей штата вспомнить о Голодоморе и почтить память погибших», — говорится в резолюции.
Решение поддержали 142 представителя, против не выступил никто.
Техас стал уже 23-м штатом, который официально признал Голодомор геноцидом украинского народа.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв Голодомора и заявил, что от голода погибло до 8 млн людей, что сопоставимо с потерями во Второй мировой войне.
- Команда музея Голодомора создала социальную рекламу, которая показывает, чем питались украинцы в 30-х годах прошлого века, чтобы выжить.