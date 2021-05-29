МОЗ: Українцям дозволять повертатися з Туреччини без ПЛР-тесту

Україна планує дозволити громадянам повертатися з Туреччини без обовʼязкового проходження ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це журналістам повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

«Наприклад, Туреччина звільнила українців від необхідності показувати результати ПЛР-тесту при перетині кордону. Тому ми робимо дзеркальну відповідь, і ті, хто повертається з Туреччини, також будуть звільнені від необхідності надавати ПЛР-тест», — сказав він.

Ляшко зазначив, що у звʼязку зі змінами Євросоюзом критеріїв визначення країн, з яких можна без обмежень перетинати кордони ЄС, Україна також перегляне такі критерії.

При цьому Ляшко підкреслив, що зараз немає підтвердженої офіційної інформації про визнання або невизнання окремими країнами тих чи інших вакцин від COVID-19 і про можливу заборону приїжджати в ці країни особам, які вакциновані «не тою вакциною».

Згідно з чинними правилами, громадянам України для перетину українського кордону потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту, який проведено максимум за 48 годин до вʼїзду.

За відсутності тесту українець повинен встановити додаток «Вдома» і відправитися на 14-денну самоізоляцію. Достроково завершити самоізоляцію можна в разі отримання негативного результату ПЛР-тесту.