Минздрав: Украинцам разрешат возвращаться из Турции без ПЦР-теста

Украина планирует разрешить гражданам возвращаться из Турции без обязательного прохождения ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

«Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест», — сказал он.

Ляшко отметил, что в связи с изменениями Евросоюзом критериев определения стран, из которых можно без ограничений пересекать границы ЕС, Украина также пересмотрит такие критерии.

При этом Ляшко подчеркнул, что в настоящее время нет подтвержденной официальной информации о признании или непризнании отдельными странами тех или иных вакцин от COVID-19 и о возможном запрете приезжать в эти страны лицам, которые вакцинированы «не такой вакциной».

Согласно действующим правилам, гражданам Украины для пересечения украинской границы нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, который проведен максимум за 48 часов до въезда.

В случае отсутствия теста украинец должен установить приложение «Вдома» и отправиться на 14-дневную самоизоляцию. Досрочно завершить самоизоляцию возможно в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста.