На Волині виявили кримінального авторитета із санкційного списку РНБО

У Волинській області поліція виявила кримінального авторитета, який перебуває у санкційному списку Ради національної безпеки та оборони.
Про це повідомляє обласне управління Міграційної служби.
Чоловік координував злочинну діяльність на території Волинської області, організовував розподіл коштів та наповнення «злодійської каси», підтримував тісний звʼязок з вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.
За період перебування на території України громадянин Грузії уклав шлюб з українкою та отримав посвідку на постійне проживання.
«Авторитету» скасували документ на право перебувати на території України та примусово повернули на батьківщину, з подальшою забороною в’їзду.
- 14 травня Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти 557 «злодіїв у законі» та 111 кримінальних авторитетів.
- 21 травня Печерський районний суд Києва 21 травня обрав запобіжні заходи злодіям у законі на прізвиська «Умка» та «Лаша Сван». Їх обох взяли під варту в залі суду. «Умку» та «Лашу Свана» називають найвпливовішими в Україні злодіями в законі.