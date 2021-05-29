На Волыни выявили криминального авторитета из санкционного списка СНБО

В Волынской области полиция обнаружила криминального авторитета, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает областное управление Миграционной службы.
Мужчина координировал преступную деятельность на территории Волынской области, организовывал распределение средств и наполнение «воровской кассы», поддерживал тесную связь с выходцами из Грузии, которые находятся в тюрьмах.
За период пребывания на территории Украины, гражданин Грузии заключил брак с украинкой и получил вид на жительство.
«Авторитету» аннулировали документ на право находиться на территории Украины и принудительно вернули на родину с запретом въезда.
- 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 557 «воров в законе» и 111 уголовных авторитетов.
- 21 мая Печерский районный суд Киеве избрал меры ворам в законе по прозвищу «Умка» и «Лаша Сван». Их обоих взяли под стражу в зале суда. «Умку» и «Лашу Свана» называют самыми влиятельными в Украине ворами в законе.