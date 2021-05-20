В полиции заявили, что задержали самых влиятельных в Украине «воров в законе»

В Национальной полиции сообщили, что задержали двух самых влиятельных в Украине «воров в законе» — «Умку» и «Лашу Свана».

Об этом сообщается в Telegram-канале МВД.

«Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью — полиция задержала двух самых влиятельных «воров в законе» в Украине. Новое законодательство, политическая воля и профессионализм оперативников постепенно истребят это позорное уголовное явление», — подчеркнул министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Против двух преступников возбуждены уголовные дела по ст. 255-1 Уголовного кодекса — установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе.

Правоохранители отметили, что установили все связи «воров в законе». Они образовывали преступные группировки и подстрекали людей к совершению новых преступлений.