У поліції заявили, що затримали найвпливовіших в Україні «злодїів у законі»

У Національній поліції повідомили, що затримали двох найвпливовіших в Україні «злодіїв у законі» — «Умку» та «Лашу Свана».

Про це повідомляється у Telegram-каналі МВС.

«Продовжуємо непримиренну війну з організованою злочинністю — поліція затримала двох найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні. Нове законодавство, політична воля і фах оперативників поступово винищать це ганебне кримінальне явище», — підкреслив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Проти двох злочинців порушили кримінальні справи за ст. 255-1 Кримінального кодексу — встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі.

Правоохоронці зазначили, що встановили всі зв’язки «злодіїв у законі». Вони утворювали злочинні угруповання та підбурювали людей до вчинення нових злочинів.