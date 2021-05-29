Єгипет перерахує розмір компенсації за блокування Суецького каналу

Влада Єгипту перерахує суму компенсації за блокування Суецького каналу, яку вимагає від власника контейнеровоза Ever Given.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на адвоката адміністрації каналу Набіля Зідана.

Про перерахунок було заявлено під час судового слухання. Адміністрація вирішила через суд стягувати борг.

Раніше від власника контейнеровоза вимагали відшкодувати понад $916 мільйонів збитків, однак під час позасудових переговорів суму зменшили до $550 млн. Крім цього, власник Ever Given пропонував заплатити $150 млн, які не покривають втрати, повʼязані з транзитними зборами і пошкодженням водного шляху.