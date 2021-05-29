Єгипет перерахує розмір компенсації за блокування Суецького каналу

Влада Єгипту перерахує суму компенсації за блокування Суецького каналу, яку вимагає від власника контейнеровоза Ever Given.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на адвоката адміністрації каналу Набіля Зідана.
Про перерахунок було заявлено під час судового слухання. Адміністрація вирішила через суд стягувати борг.
Раніше від власника контейнеровоза вимагали відшкодувати понад $916 мільйонів збитків, однак під час позасудових переговорів суму зменшили до $550 млн. Крім цього, власник Ever Given пропонував заплатити $150 млн, які не покривають втрати, повʼязані з транзитними зборами і пошкодженням водного шляху.
- 23 березня судно MV Ever Given компанії Evergreen, яке йшло під прапором Панами, сіло на мілину на півдні Суецького каналу. 400-метровий контейнеровоз врізався в берег і повністю перекрив рух. Причиною аварії назвали сильний вітер і бурю.
- Через блокування каналу ціна на нафту почала зростати. 25 березня судноплавство в каналі зупинили, а власник судна вибачився за перешкоджання світовій торгівлі.
- Уранці 29 березня Ever Given зняли з мілини. Єгипет вимагає майже мільярд доларів компенсації. Судно не випустять до виплати компенсації.
- Суецький канал тепер будуть розширювати.