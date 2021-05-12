Суецький канал розширюють після інциденту з контейнеровозом Ever Given

Управління Суецького каналу вирішило розширити і поглибити південну частину водного шляху після інциденту з контейнеровозом Ever Given, який у кінці березня заблокував судноплавство майже на тиждень.

Про це повідомив голова управління Усама Рабіа, передає Reuters.

За планом на роботи знадобиться до 24 місяців. За цей час південну ділянку поглиблять на два метри (зараз там 20 м) і розширять ділянку завдовжки 30 км між містом Суец і Гірким озером на 40 м у східному напрямку. Друга смуга каналу, яка була відкрита у 2015 році на півночі від озера, буде розширена на 10 км на південь, щоб досягти загальної протяжності у 82 км.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що ідея розширити канал обговорювалася давно, але Ever Given дав чітко зрозуміти, що роботи необхідно починати негайно.