Через блокування Суецького каналу рівень забруднення діоксидом сірки над ним зріс упʼятеро

Затор у Суецькому каналі через судно Ever Given спричинив сплеск забруднення повітря діоксидом сірки. SO2 є побічним продуктом мазуту, що спалюється в корабельних двигунах. Про це повідомляє BBC.

Оскільки наприкінці березня контейнеровоз Ever Given застряг у каналі, то понад 350 інших кораблів вимушені були зупинитися. Через це в повітрі довкола них упʼятеро підвищилась концентрація діоксиду сірки (SO2).