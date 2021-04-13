Из-за блокировки Суэцкого канала уровень загрязнения диоксидом серы над ним вырос в пять раз

Пробка в Суэцком канале из-за судна Ever Given вызвала всплеск загрязнения воздуха диоксидом серы. SO2 — побочный продукт мазута, который сжигается в корабельных двигателях. Об этом сообщает BBC.
Поскольку в конце марта контейнеровоз Ever Given застрял в канале, то более 350 других кораблей вынуждены были остановиться. В воздухе вокруг них впятеро выросла концентрация диоксида серы (SO2).
Большинство из судов стояли на якоре и главные двигатели были отключены, но работали вспомогательные силовые установки и котлы. Это привело к локальному скоплению SO2 в атмосфере, которое зафиксировал спутник ЕС Sentinel-5P.
Космический корабль Европейского космического агентства оснащен чувствительным спектрометром под названием Tropomi, который может выявлять следы некоторых загрязняющих веществ, в том числе и диоксида серы.
Концентрация вещества быстро рассеялась, когда судно Ever Given сдвинули с места и возобновили движение по каналу.
Оксид серы в воздухе приводит к респираторным, сердечно-сосудистым и легочным заболеваниям. Когда эта сера соединяется с водой в атмосфере, она окисляет дождь, который может повредить посевы и леса, а также флору и фауну водоемов.
Отметим, что хотя движение по каналу возобновили, в Египте суд решил арестовать судно Ever Given вместе со всеми контейнерами на борту. Судно отпустят, когда администрации канала выплатят компенсацию — $900 миллионов. При этом арест судна не означает прекращения переговоров с его владельцами.
- 23 марта судно MV Ever Given компании Evergreen, которое шло под флагом Панамы, село на мель на юге Суэцкого канала. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.
- Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. 25 марта судоходство в канале остановили, а владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.
- Утром 29 марта Ever Given сняли с мели. Египет потребует почти миллиард долларов компенсации.