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Из-за блокировки Суэцкого канала уровень загрязнения диоксидом серы над ним вырос в пять раз

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Из-за блокировки Суэцкого канала уровень загрязнения диоксидом серы над ним вырос в пять раз

Airbus

Пробка в Суэцком канале из-за судна Ever Given вызвала всплеск загрязнения воздуха диоксидом серы. SO2 — побочный продукт мазута, который сжигается в корабельных двигателях. Об этом сообщает BBC.

Поскольку в конце марта контейнеровоз Ever Given застрял в канале, то более 350 других кораблей вынуждены были остановиться. В воздухе вокруг них впятеро выросла концентрация диоксида серы (SO2).

Большинство из судов стояли на якоре и главные двигатели были отключены, но работали вспомогательные силовые установки и котлы. Это привело к локальному скоплению SO2 в атмосфере, которое зафиксировал спутник ЕС Sentinel-5P.

Космический корабль Европейского космического агентства оснащен чувствительным спектрометром под названием Tropomi, который может выявлять следы некоторых загрязняющих веществ, в том числе и диоксида серы.

Концентрация вещества быстро рассеялась, когда судно Ever Given сдвинули с места и возобновили движение по каналу.

Оксид серы в воздухе приводит к респираторным, сердечно-сосудистым и легочным заболеваниям. Когда эта сера соединяется с водой в атмосфере, она окисляет дождь, который может повредить посевы и леса, а также флору и фауну водоемов.

Отметим, что хотя движение по каналу возобновили, в Египте суд решил арестовать судно Ever Given вместе со всеми контейнерами на борту. Судно отпустят, когда администрации канала выплатят компенсацию — $900 миллионов. При этом арест судна не означает прекращения переговоров с его владельцами.