Из-за блокировки Суэцкого канала уровень загрязнения диоксидом серы над ним вырос в пять раз

Поскольку в конце марта контейнеровоз Ever Given застрял в канале, то более 350 других кораблей вынуждены были остановиться. В воздухе вокруг них впятеро выросла концентрация диоксида серы (SO2).

Пробка в Суэцком канале из-за судна Ever Given вызвала всплеск загрязнения воздуха диоксидом серы. SO2 — побочный продукт мазута, который сжигается в корабельных двигателях. Об этом сообщает BBC .

Большинство из судов стояли на якоре и главные двигатели были отключены, но работали вспомогательные силовые установки и котлы. Это привело к локальному скоплению SO2 в атмосфере, которое зафиксировал спутник ЕС Sentinel-5P.

Космический корабль Европейского космического агентства оснащен чувствительным спектрометром под названием Tropomi, который может выявлять следы некоторых загрязняющих веществ, в том числе и диоксида серы.