Египет не выпустит контейнеровоз Ever Given до выплаты компенсации

Глава администрации Суэцкого канала Египта Усама Раби заявил, что контейнеровоз Ever Given не выпустят в плавание, пока владельцы не выплатят компенсацию за почти недельную блокировку прохода.
Об этом он заявил в интервью египетскому телеканалу ON, передает Anadolu.
«В случае отказа владельцев контейнеровоза возместить урон, причиненный каналу, дело будет передано в суд. Судно, отбуксированное в район Большого Горького озера, будет задержано до тех пор, пока причиненный ущерб не будет возмещен. Речь идет о сумме около миллиарда долларов», — сказал Раби.
По его словам, причиной аварии могла быть техническая неисправность Ever Given. На это указывают данные, полученные после расшифровки регистратора рейса.
- 23 марта судно MV Ever Given компании Evergreen, которое шло под флагом Панамы, село на мель на юге Суэцкого канала. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.
- Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. 25 марта судоходство в канале остановили, а владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.
- Утром 29 марта Ever Given сняли с мели. Египет потребует миллиард долларов компенсации.