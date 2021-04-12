Египет не выпустит контейнеровоз Ever Given до выплаты компенсации

Глава администрации Суэцкого канала Египта Усама Раби заявил, что контейнеровоз Ever Given не выпустят в плавание, пока владельцы не выплатят компенсацию за почти недельную блокировку прохода.

Об этом он заявил в интервью египетскому телеканалу ON, передает Anadolu.

«В случае отказа владельцев контейнеровоза возместить урон, причиненный каналу, дело будет передано в суд. Судно, отбуксированное в район Большого Горького озера, будет задержано до тех пор, пока причиненный ущерб не будет возмещен. Речь идет о сумме около миллиарда долларов», — сказал Раби.