Суэцкий канал расширяют после инцидента с контейнеровозом Ever Given

Управление Суэцкого канала решило расширить и углубить южную часть водного пути после инцидента с контейнеровозом Ever Given, который в конце марта заблокировал судоходство почти на неделю.

Об этом сообщил глава управления Усама Рабиа, передает Reuters.

По плану на работы понадобится до 24 месяцев. За это время южный участок углубят на два метра (сейчас там 20 м) и расширят участок длиной в 30 км между городом Суэц и Горьким озером на 40 м в восточном направлении. Вторая полоса канала, которая была открыта в 2015 году на севере от озера, будет расширена на 10 км с южной стороны, чтобы достичь общей протяженности 82 км.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что идею расширить канал обговаривали давно, но Ever Given дал четко понять, что работы необходимо начинать немедленно.