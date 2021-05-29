Египет пересчитает размер компенсации за блокировку Суэцкого канала

Власти Египта пересчитают сумму компенсации за блокировку Суэцкого канала, которую требует от владельца контейнеровоза Ever Given.
Об этом сообщает Bloomberg со сслыкой на адвоката администрации канала Набиля Зидана.
О пересчете было заявлено во время судебного слушания. Администрация решила через суд взымать долг.
Ранее от владельца контейнеровоза требовали возместить более $916 миллионов убытков, однако во время внесудебных переговоров сумму уменьшили до $550 млн. Кроме этого, владелец Ever Given предлагал заплатить $150 млн, которые не покрывают потери, связанные с транзитными сборами и повреждением водного пути.
- 23 марта судно MV Ever Given компании Evergreen, которое шло под флагом Панамы, село на мель на юге Суэцкого канала. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.
- Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. 25 марта судоходство в канале остановили, а владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.
- Утром 29 марта Ever Given сняли с мели. Египет требует почти миллиард долларов компенсации. Судно не выпустят до выплаты компенсации.
- Суэцкий канал теперь будут расширять.