Башар Асад вчетверте здобув перемогу на виборах президента у Сирії

Чинний президент Сирії Башар Асад здобув перемогу на президентських виборах, набравши 95,1% голосів виборців.

Про це повідомляється в Telegram-каналі президента Сирійської Арабської Республіки.

«Сирійці сказали своє слово. Башар Асад перемагає на президентських виборах Сирійської Арабської Республіки, набравши 13 мільйонів 540 тисяч 860 голосів, або 95,1 відсотка голосів всередині і за межами Сирії», — йдеться у повідомленні.

На посаду лідера держави претендували, окрім Асада, ексміністр у справах Народної ради (парламенту) Абдаллах Салюм Абдаллах і представник опозиції Махмуд Мараі.