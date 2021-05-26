У Сирії проходять президентські вибори. Асад обирається на четвертий термін

У Сирії стартували вибори президента, які проходять у підконтрольних режиму Башара Асада районах.
Про це повідомляє SANA.
На посаду лідера держави претендують чинний президент Башар Асад, ексміністр у справах Народної ради (парламенту) Абдаллах Салюм Абдаллах і представник опозиції Махмуд Мараі. Асад обирається на четвертий термін і по суті не має серйозних суперників. Він, напевно, виграє вибори, які вже назвали сфальсифікованими.
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що голосувати мають право 18 мільйонів сирійців, а загалом у країні відкрито 12 102 виборчі дільниці.
Опозиція назвала голосування фарсом.
Держсекретар США, міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Туреччини виступили зі спільною заявою, в якій наголосили, що не вважають вибори легітимними. У МЗС Росії заявили, що вибори не суперечать «міжнародним зусиллям з врегулювання ситуації в Сирії та не порушують резолюцій Радбезу ООН».
- У Сирії з 2011 року триває громадянська війна. Вона розпочалася як локальне громадянське протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у війну втягнулися не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та світові держави.
- Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.
- Башар Асад перебуває на посаді президента з 2000 року. У Сирії термін повноважень президента становить сім років. Зараз режим Асада за допомогою Ірану і Росії контролює понад 60% території країни. Повстанці контролюють райони на північному заході, а курди на північному сході.