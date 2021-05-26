У Сирії проходять президентські вибори. Асад обирається на четвертий термін

У Сирії стартували вибори президента, які проходять у підконтрольних режиму Башара Асада районах.

Про це повідомляє SANA.

На посаду лідера держави претендують чинний президент Башар Асад, ексміністр у справах Народної ради (парламенту) Абдаллах Салюм Абдаллах і представник опозиції Махмуд Мараі. Асад обирається на четвертий термін і по суті не має серйозних суперників. Він, напевно, виграє вибори, які вже назвали сфальсифікованими.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що голосувати мають право 18 мільйонів сирійців, а загалом у країні відкрито 12 102 виборчі дільниці.

Опозиція назвала голосування фарсом.

Держсекретар США, міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Туреччини виступили зі спільною заявою, в якій наголосили, що не вважають вибори легітимними. У МЗС Росії заявили, що вибори не суперечать «міжнародним зусиллям з врегулювання ситуації в Сирії та не порушують резолюцій Радбезу ООН».