В Сирии проходят президентские выборы. Асад избирается на четвертый срок

В Сирии начались выборы президента, которые проходят в подконтрольных режиму Башара Асада районах.

Об этом сообщает SANA.

На пост главы государства претендуют действующий президент Башар Асад, экс-министр по делам Народного совета (парламента) Абдаллах Саллюм Абдаллах и представитель оппозиции Махмуд Мараи. Асад избирается на четвертый срок и по сути не имеет серьезных соперников. Он наверняка выиграет выборы, которые уже назвали сфальсифицированными.

В Министерстве внутренних дел заявили, что голосовать имеют право 18 миллионов сирийцев, а всего в стране открыто 12 102 избирательных участка.

Оппозиция уже назвала голосование фарсом.

Госсекретарь США, министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии и Турции выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что не считают выборы легитимными. В МИД России заявили, что выборы не противоречат «международным усилиям по урегулированию ситуации в Сирии и не нарушают резолюций Совбеза ООН».