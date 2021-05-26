В Сирии проходят президентские выборы. Асад избирается на четвертый срок

В Сирии начались выборы президента, которые проходят в подконтрольных режиму Башара Асада районах.
Об этом сообщает SANA.
На пост главы государства претендуют действующий президент Башар Асад, экс-министр по делам Народного совета (парламента) Абдаллах Саллюм Абдаллах и представитель оппозиции Махмуд Мараи. Асад избирается на четвертый срок и по сути не имеет серьезных соперников. Он наверняка выиграет выборы, которые уже назвали сфальсифицированными.
В Министерстве внутренних дел заявили, что голосовать имеют право 18 миллионов сирийцев, а всего в стране открыто 12 102 избирательных участка.
Оппозиция уже назвала голосование фарсом.
Госсекретарь США, министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии и Турции выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что не считают выборы легитимными. В МИД России заявили, что выборы не противоречат «международным усилиям по урегулированию ситуации в Сирии и не нарушают резолюций Совбеза ООН».
- В Сирии с 2011 года идет гражданская война. Она началась как локальное гражданское противостояние, которое постепенно переросло в восстание против режима Башара Асада. Со временем в войну втянулись не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.
- Основные участники конфликта — регулярные воинские формирования, выступающие на стороне президента Башара Асада, формирования «умеренной» сирийской оппозиции, курдские регионалисты, а также различные террористические группировки.
- Башар Асад занимает пост президента с 2000 года. В Сирии срок полномочий президента составляет семь лет. Сейчас режим Асада с помощью Ирана и России контролирует более 60% территории страны. Повстанцы контролируют районы на северо-западе, а курды на северо-востоке.