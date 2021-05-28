Башар Асад в четвертый раз одержал победу на выборах президента в Сирии

Действующий президент Сирии Башар Асад одержал победу на президентских выборах, набрав 95,1% голосов избирателей.

Об этом сообщается в Telegram-канале президента Сирийской Арабской Республики.

«Сирийцы сказали свое слово. Башар Асад побеждает на президентских выборах Сирийской Арабской Республики, набрав 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов, или 95,1 процента внутри и за пределами Сирии», — говорится в сообщении.

На должность лидера государства претендовали, кроме Асада, экс-министр по делам Народного совета (парламента) Абдаллах Салюм Абдаллах и представитель оппозиции Махмуд Мараи.