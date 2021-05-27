Тонни сміття, яке потрапило до Угорщини річкою Тиса, на 80% є румунськими. Україна створює систему відеонагляду на кордоні

Відходи, що потрапляють на територію Угорщини річкою Тиса, на 80% мають румунське походження.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

«Такими є результати експертизи, проведеної робочою групою, до якої увійшли представники правоохоронних та природоохоронних органів України та Угорщини», — повідомив він.

Водночас Мальований зауважив — те, що Україна продукує лише 20% (пʼяту частину) всіх відходів, що засмічують Тису, абсолютно не знімає з країни відповідальності за налагодження системи поводження з відходами.