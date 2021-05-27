Тонны мусора, попавшего в Венгрию по реке Тиса, на 80% являются румынскими. Украина создает систему видеонаблюдения на границе

В то же время Малеваный подчеркнул — то, что Украина производит только 20% (пятую часть) всех отходов, засоряющих Тису, совершенно не снимает со страны ответственность за налаживание системы обращения с отходами.

«Таковы результаты экспертизы, проведенной рабочей группой, в которую вошли представители правоохранительных и природоохранных органов Украины и Венгрии», — сообщил он.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Отходы, попадающие на территорию Венгрии по реке Тиса, на 80% имеют румынское происхождение.

По словам главы Госэкоинспекции, речь идет о разработке схем санитарной очистки населенных пунктов, которая предусматривает налаживание системы сбора и утилизации мусора, и развитии инфраструктуры для переработки отходов — сортировочных линий, мусоросжигательных заводов и прочего.

Отдельно Малеваный отметил важность налаживания мониторинга состояния рек и пообещал, что вскоре будет осуществлен один из шагов для внедрения такой системы наблюдения.

«Бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса осуществляет разработку документации для создания видеосистемы, которая будет проводить мониторинг состояния реки на украинско-венгерской границе. Внедрение такого наблюдения позволит своевременно выявлять мусорные пробки и принимать меры для их устранения до того, как они попадут на территорию соседней страны», — рассказал он.