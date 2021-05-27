У Росії оштрафували Twitter, TikTok і Google на мільйони рублів за невидалення закликів на акції Навального

Таганський суд Москви оштрафував Google, Twitter і TikTok за невидалення забороненого контенту та контенту із закликами до участі у неузгоджених акціях.

Як повідомляє Інтерфакс, Google оштрафована на 3,5 млн рублів ($47 600) за недостатню фільтрацію пошуку забороненого в Росії контенту. З урахуванням попереднього штрафу, компанія повинна заплатити 9,5 млн рублів ($129 300). 1 червня суд проведе засідання ще по пʼяти адміністративних протоколах, за якими Google загрожує штраф у 24 млн рублів ($326 600).

Соцмережу TikTok оштрафували на 1,5 млн рублів ($20 400) за невидалення закликів до акцій. У квітні суд вже зобовʼязував компанію виплатити 2,5 млн рублів ($34 000) за аналогічне порушення. Загальна сума штрафів сягнула 4 млн рублів ($54 400).

Twitter за контент про протести оштрафований на 19 млн рублів ($258 600). З урахуванням попередніх штрафів за аналогічні порушення, соцмережа повинна сплатити 27,9 млн рублів ($379 700).