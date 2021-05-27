Волинська облрада просить заборонити ОПзЖ і Партію Шарія

Депутати Волинської обласної ради прийняли звернення до президента, Верховної Ради і Мінʼюсту, в якому просять заборонити в Україні діяльність «Опозиційної платформи — За життя» та Партії Шарія.

Про це повідомляє місцеве видання «Конкурент».

У тексті звернення, ініціатором якого стала фракція «Свобода», вищевказані політсили названі внутрішніми ворогами, які розхитують ситуацію в країні в інтересах Кремля.

«За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Щоб не допустити цього, необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля. Члени вищезазначених політичних партій своєю діяльністю відверто заграють з країною агресором Російською Федерацію, що несе велику загрозу для економічного, політичного, соціального життя української держави», — сказано в тексті звернення.

Депутати вимагають прийняти вимагають законопроєкт і відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій.